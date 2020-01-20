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Родентицид Щелкунчик парафиновые брикеты 100 г
Agroretail.com.ua
Інформація неактуальна?
Код: 236

Родентицид Щелкунчик парафиновые брикеты 100 г

Всі пропозиції продавця
В наявності
  • :flag-ua: Українське
  • Нова Пошта
9 UAH 9 грн.
Оптові ціни
8,40 грн. від 50 шт.
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Agroretail.com.ua

Продавець з:

м. Покров
Графік роботи
+380 показати номер
agroretail2015@gmail.com
Рейтинг продавця
98% позитивних
з 553 відгуків
Надійний продавець
4 роки на порталі
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Способи оплати
Наличными курьеру, Наложенный платеж
Способи доставки
Автолюкс, Новая Почта
Захищаємо покупки
на 3 000 грн
Характеристики
Основні
Виробник Агромаг
Країна виробник Украина
Вид шкідника Грызуны
Тип засобу Брикеты
Принцип дії Химический
Застосування На открытом воздухе или внутри помещения
Зона дії 150.0 кв.м
Габаритні розміри
Вага 100.0 (г)
Особенности
Особенности Устойчив к воздействию влаги
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Опис

Парафиновые брикеты от крыс и мышей Щелкунчик

Средство в форме парафинового брикета с ароматом арахиса используется для уничтожения крыс и мышей. Благодаря лучшей рецептуре приманки гарантирует 100%-е уничтожение грызунов уже на 3-й день после применения. В состав приманки входит арахисовый привлекатель, феромон и мумификатор. Грызуны гибнут на открытом пространстве в результате удушения, что в свою очередь не вызывает неудобства с их утилизацией.

Преимущества родентицида Щелкунчик

  • Препарат мумифицирует вредителя
  • Не снижается эффективность во влажной среде
  • Средство уже готовое к применению
  • Сертифицированный препарат

Щелкунчик инструкция, способ применения и норма расхода парафиновых брикетов 100 г

Места обработки Способы внесения
Для закрытых помещений Приманку кладут на подложки из картона или полиэтилена на расстоянии 3–15 метров одна от другой или в близи нор, для мышей 20-50 г, для крыс 50-100 г
Відгуки про компанію Agroretail.com.ua
98% позитивних з 553 відгуків
Актуальність ціни 99%
Актуальність наявності 97%
Актуальність опису 98%
Виконання замовлення в строк 97%
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  • 5
    Відмінно
    Сергей
    • Ціна актуальна
    • Наявність актуальна
    • Опис актуальний
  • 5
    Відмінно
    Елена
    Угода підтверджена Prom.ua
    • Ціна актуальна
    • Наявність актуальна
    • Замовлення виконано вчасно
    • Опис актуальний
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