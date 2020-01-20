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Код: 236
Родентицид Щелкунчик парафиновые брикеты 100 г
В наявності
9 UAH 9 грн.
Оптові ціни
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|Основні
|Виробник
|Агромаг
|Країна виробник
|Украина
|Вид шкідника
|Грызуны
|Тип засобу
|Брикеты
|Принцип дії
|Химический
|Застосування
|На открытом воздухе или внутри помещения
|Зона дії
|150.0 кв.м
|Габаритні розміри
|Вага
|100.0 (г)
|Особенности
|Особенности
|Устойчив к воздействию влаги
Средство в форме парафинового брикета с ароматом арахиса используется для уничтожения крыс и мышей. Благодаря лучшей рецептуре приманки гарантирует 100%-е уничтожение грызунов уже на 3-й день после применения. В состав приманки входит арахисовый привлекатель, феромон и мумификатор. Грызуны гибнут на открытом пространстве в результате удушения, что в свою очередь не вызывает неудобства с их утилизацией.
|Места обработки
|Способы внесения
|Для закрытых помещений
|Приманку кладут на подложки из картона или полиэтилена на расстоянии 3–15 метров одна от другой или в близи нор, для мышей 20-50 г, для крыс 50-100 г
|Актуальність ціни
|99%
|Актуальність наявності
|97%
|Актуальність опису
|98%
|Виконання замовлення в строк
|97%