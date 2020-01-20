Парафиновые брикеты от крыс и мышей Щелкунчик

Средство в форме парафинового брикета с ароматом арахиса используется для уничтожения крыс и мышей. Благодаря лучшей рецептуре приманки гарантирует 100%-е уничтожение грызунов уже на 3-й день после применения. В состав приманки входит арахисовый привлекатель, феромон и мумификатор. Грызуны гибнут на открытом пространстве в результате удушения, что в свою очередь не вызывает неудобства с их утилизацией.

Преимущества родентицида Щелкунчик

Препарат мумифицирует вредителя

Не снижается эффективность во влажной среде

Средство уже готовое к применению

Сертифицированный препарат

Щелкунчик инструкция, способ применения и норма расхода парафиновых брикетов 100 г