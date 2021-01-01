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Аксессуары для ванных комнат
Бордюр(плинтус) для окантовки ...
  • Бордюр(плинтус) для окантовки ванн LW-VIP, длинной 1,83 м - фото 1
  • Бордюр(плинтус) для окантовки ванн LW-VIP, длинной 1,83 м - фото 2
  • Бордюр(плинтус) для окантовки ванн LW-VIP, длинной 1,83 м - фото 3
  • Бордюр(плинтус) для окантовки ванн LW-VIP, длинной 1,83 м - фото 4
  • Бордюр(плинтус) для окантовки ванн LW-VIP, длинной 1,83 м - фото 5
  • Бордюр(плинтус) для окантовки ванн LW-VIP, длинной 1,83 м - фото 6
  • Бордюр(плинтус) для окантовки ванн LW-VIP, длинной 1,83 м - фото 7
Бордюр(плинтус) для окантовки ванн LW-VIP, длинной 1,83 м
Характеристики и описание
    • Производитель
      Makro-Plast
    • Страна производитель
      Польша
    • Ширина
      17 мм

Бордюр для ванной- это угловой профиль из ПВХ, предназначенный для обеспечения защиты и герметизацию стыковых соединений керамической плитки с ванной.Бордюр имеет  мягкие края, что позволяет ему плотно прилегать к стене, а также фурнитуру, которая устанавливается в момент монтажа.Бордюры производятся четырёх форм : под плитку , накладные (крепится на плитку между стыком ванны и стены с помощью клея (жидких гвоздей) или силиконового герметика)и самоклеющиеся. Производство Makroplast Польша.

Длинна Бодюра (плинтуса ) для оконтовки ванн LW-VIP 1,83м

ширина  17мм

высота 33 мм (20 мм носик)

Цена одного Бордюра(плинтуса ) для оконтовки ванн LW - VIP  , длинна, которого  1,83м  ----95грн

Для установки этого бордюра обязательно должен быть зазор между ванной и плиткой.(высота зазора минимум 2,2cм)

Также у Вас есть возможность заказать при необходимости фурнитуру к этому бордюру:

внутриний уголок 10 грн

Комплект заглушок (1 левая и 1 правая) 12 грн

 

ТОВАР ПРОДАЁТСЯ С ПРЕДОПЛАТОЙ !!

Отделение при оформлении доставки должно быть грузовым или оформляется адресная доставка

 

 

Будпром
Продавец Будпром
Хмельницкая область, на Prom.ua 10 лет
Отзывов: 42 за год
Отзывы о продавце
Продавец Будпром

Бордюр(плинтус) для окантовки ванн LW-VIP, длинной 1,83 м

В наличииКупили более 720 раз
95  грн
по 95 грн
от 1 продавца
Оптовые цены
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