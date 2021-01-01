Бордюр(плинтус) для окантовки ванн LW-VIP, длинной 1,83 м

Длинна Бодюра (плинтуса ) для оконтовки ванн LW-VIP 1,83м
ширина 17мм
высота 33 мм (20 мм носик)
Цена одного Бордюра(плинтуса ) для оконтовки ванн LW - VIP , длинна, которого 1,83м ----95грн
Для установки этого бордюра обязательно должен быть зазор между ванной и плиткой.(высота зазора минимум 2,2cм)
Также у Вас есть возможность заказать при необходимости фурнитуру к этому бордюру:
внутриний уголок 10 грн
Комплект заглушок (1 левая и 1 правая) 12 грн
ТОВАР ПРОДАЁТСЯ С ПРЕДОПЛАТОЙ !!
Отделение при оформлении доставки должно быть грузовым или оформляется адресная доставка