Бордюр(плинтус) для окантовки ванн LW-VIP, длинной 1,83 м

Бордюр для ванной- это угловой профиль из ПВХ, предназначенный для обеспечения защиты и герметизацию стыковых соединений керамической плитки с ванной.Бордюр имеет мягкие края, что позволяет ему плотно прилегать к стене, а также фурнитуру, которая устанавливается в момент монтажа.Бордюры производятся четырёх форм : под плитку , накладные (крепится на плитку между стыком ванны и стены с помощью клея (жидких гвоздей) или силиконового герметика)и самоклеющиеся. Производство Makroplast Польша.

Длинна Бодюра (плинтуса ) для оконтовки ванн LW-VIP 1,83м

ширина 17мм

высота 33 мм (20 мм носик)

Цена одного Бордюра(плинтуса ) для оконтовки ванн LW - VIP , длинна, которого 1,83м ----95грн

Для установки этого бордюра обязательно должен быть зазор между ванной и плиткой.(высота зазора минимум 2,2cм)

Также у Вас есть возможность заказать при необходимости фурнитуру к этому бордюру:

внутриний уголок 10 грн

Комплект заглушок (1 левая и 1 правая) 12 грн

ТОВАР ПРОДАЁТСЯ С ПРЕДОПЛАТОЙ !!

Отделение при оформлении доставки должно быть грузовым или оформляется адресная доставка