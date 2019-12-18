Gillette -- найкраще для чоловіків

Сменные картриджи Gillette SLALOM с увлажняющей лентой - это идеальное бритье для каждого мужчины. Секрет данной бритвы кроется в двух острейших лезвиях, которые сбривают все волоски без исключения, и плавающей головке, которая повторяет контуры лица и тем самым не царапает кожу.

В упаковке 5 шт.