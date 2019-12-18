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Сменные картриджи Gillette SLALOM (5 шт)
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Код: 3014260286545

Сменные картриджи Gillette SLALOM (5 шт)

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В наличии
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90 UAH 90 грн.
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Моя Лавка

Продавец из:

г. Киев
График работы
+380 показать номер
my.lavka.ua@gmail.com
Рейтинг продавца
86% положительных
из 614 отзывов
Достижения продавца
4 года
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Способы оплаты
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Способы доставки
Доставка "Justin", курьером{только по Киеву}
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на 3 000 грн
Характеристики
Основные атрибуты
Производитель Gillette
Страна производитель CША, Польша
Тип бритвенной принадлежности Сменные кассеты
Количество лезвий Два
Материал лезвий Сталь
Наличие смазывающей полоски Да
Количество запасных кассет 5 (шт.)
Пол Мужской
Дополнительные характеристики
Количество в коробке 5
Штрих-код 3014260286545
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Описание

Gillette -- найкраще для чоловіків
Сменные картриджи Gillette SLALOM с увлажняющей лентой  - это идеальное бритье для каждого мужчины. Секрет данной бритвы кроется в двух острейших лезвиях, которые сбривают все волоски без исключения, и плавающей головке, которая повторяет контуры лица и тем самым не царапает кожу. 
В упаковке 5 шт.

Отзывы о компании Моя Лавка
86% положительных из 614 отзывов
Актуальность цены 100%
Актуальность наличия 100%
Актуальность описания 100%
Выполнение заказа в срок 100%
Добавить отзыв о продавце
  • 5
    Отлично
    Alina
    Сделка подтверждена Prom.ua
    По товару всё отлично. Были маленькие недочёты но самое главное что менеджер быстро реагирует. Быстро всё исправил, компанию РЕКОМЕНДУЮ. Особенно важена позитивная оценка не когда все хорошо а когда плохо и как реагирует компания. Однозначно рекомендую
    • Цена актуальна
    • Наличие актуально
    • Заказ выполнен вовремя
    • Описание актуально
    Комментарий продавца:
    Спасибо за заказ и отзыв! Постараемся следующий раз сработать без недочетов.
  • 5
    Отлично
    Марійка
    Сделка подтверждена Prom.ua
    все класно і відмінно
    Комментарий: Марійка
    приємно з вами співпрацювати
    Комментарий продавца:
    Дуже дякую! Завітайтє до нас ще!
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