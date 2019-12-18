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Код: 3014260286545
Сменные картриджи Gillette SLALOM (5 шт)
В наличии
90 UAH 90 грн.
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|Основные атрибуты
|Производитель
|Gillette
|Страна производитель
|CША, Польша
|Тип бритвенной принадлежности
|Сменные кассеты
|Количество лезвий
|Два
|Материал лезвий
|Сталь
|Наличие смазывающей полоски
|Да
|Количество запасных кассет
|5 (шт.)
|Пол
|Мужской
|Дополнительные характеристики
|Количество в коробке
|5
|Штрих-код
|3014260286545
Gillette -- найкраще для чоловіків
Сменные картриджи Gillette SLALOM с увлажняющей лентой - это идеальное бритье для каждого мужчины. Секрет данной бритвы кроется в двух острейших лезвиях, которые сбривают все волоски без исключения, и плавающей головке, которая повторяет контуры лица и тем самым не царапает кожу.
В упаковке 5 шт.
|Актуальность цены
|100%
|Актуальность наличия
|100%
|Актуальность описания
|100%
|Выполнение заказа в срок
|100%